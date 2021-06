Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen (ots): 10-jähriger Junge klärt Verkehrsunfallflucht nach Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 20.05.2021 ereignete sich in der Quellenstraße in Schlatt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs hatte sich nicht um den verletzten Fußgänger gekümmert, diesen sogar aus dem PKW heraus noch beleidigt und war anschließend geflüchtet.

Auf den am nächsten Tag veröffentlichten Zeugenaufruf meldete sich kurz darauf ein 10-jähriger Junge. Dieser hatte zur fraglichen Zeit einen Knall gehört und war so auf den Unfall aufmerksam geworden. Der Junge merkte sich das Kennzeichen des wegfahrenden PKW und teilte dieses dem Polizeirevier Müllheim mit. Der Fahrer des PKW konnte dank dieses entscheidenden Hinweises schnell ermittelt werden. Er muss nun u. a. mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle rechnen.

Erstmeldung:

Kollision zwischen PKW und Fußgänger - Zeugen gesucht

21.05.2021, 10:54 Uhr

Bad Krozingen Am Donnerstag, 20.05.2021, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in der Quellenstraße in Schlatt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW und zwei Fußgänger beteiligt waren. Nach Angaben der Fußgänger liefen diese nebeneinander am westlichen Fahrbahnrand der Quellenstraße. Ein von hinten heranfahrender PKW kollidierte während des Überholvorgangs mit einem der beiden Fußgänger, welcher in Folge zu Boden geschleudert wurde. Im Anschluss habe der Fahrer des PKW den Fußgänger noch aus dem Fahrzeug heraus beleidigt, anschließen sei er nach rechts in die Johanniter Straße weggefahren.

Der Fußgänger wurde in Form von Prellungen leicht verletzt, nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wurde der Vorfall der Polizei angezeigt. Zu dem beteiligten PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes, viertüriges Fahrzeug gehandelt hat, die Scheiben waren getönt. Der männliche Fahrer wird auf 30-40 Jahre geschätzt, hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare, auf dem Rücksitz sei ein Kind im Kindersitz gesessen.

Das Polizeirevier Müllheim hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel.: 07631/1788-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell