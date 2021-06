Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: dreister Handtaschendiebstahl

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 02.06.2021, gegen 19.30 Uhr, stand eine 83-jährige Frau mit ihrem Einkaufswagen vor einem Lift im Parkhaus eines großen Einkaufscenters in der Hauptstraße in Friedlingen. Ein unbekannter Mann griff in den Einkaufswagen, zog die Handtasche der Frau heraus und rannte davon. In der Handtasche befanden sich Identitätsdokumente, ein Schlüsselbund sowie 450 Euro.

