Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.05.2021, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich an der Lichtzeichenanlage in der Wiesentalstraße zur Einmündung in die Clara-Immerwahr-Straße ein Auffahrunfall. Ein 27-Jähriger musste mit seinem schwarzen VW Passat an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Ihm fuhr ein weißer Pkw auf. Der weiße Pkw soll ein schweizer Kennzeichen gehabt haben. Beide Fahrzeugführer bogen nach rechts in die Clara-Immerwahr-Straße ab, wo der 27-Jährige anhielt um den Schaden zu begutachten. Der Auffahrende fuhr an dem 27-Jährigen vorbei ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem weißen Pkw mit dem schweizer Kennzeichen geben können.

