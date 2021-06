Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rein: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Freiburger Straße kam es am Mittwoch, 02.06.2021, zwischen 12.15 Uhr und 13.00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein dort geparkter Pkw, Marke Mazda, Farbe Schwarz, wurde von einem anderen Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von dem Parkplatz ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem Mazda entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

