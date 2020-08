Polizei Gütersloh

POL-GT: Verdächtige Person in Steinhagen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Freitagvormittag (07.08.) meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Steinhagen und machte Angaben über eine verdächtige Person, welche am Tag zuvor (06.08.) an ihrer Haustür geschellt hat. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Bielefeld aus. Weiterhin führte er aus, Gas ablesen zu wollen. Anschließend wurde er in den Garten geführt. Dort schaute er sich um und verließ nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge das Grundstück. Der Mann hat keinen Ausweis vorgezeigt. Ermittlungen im Nachgang ergaben, dass der Mann nicht im Auftrag der Stadtwerke unterwegs war. Weitere Nachbarn berichteten ebenfalls, dass der Mann bei Ihnen geklingelt habe.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Er war zwischen 40 und 50 Jahre alt, 170 bis 175 groß, hatte dunkelblondes Haar, trug eine Brille und einen volleren Bart. Bekleidet war er mit einer gelben Warnweste.

Bislang ist nicht bekannt, warum der Mann an der Haustür geklingelt hat. Die Polizei warnt! Lassen Sie sich von Unbekannten an der Haustür stets einen Ausweis zeigen. Verweigern sie im Zweifel den Einlass auf Ihr Grundstück oder in das Wohnhaus.

Hinweise und Angaben zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

