Polizei Gütersloh

POL-GT: 38-Jähriger droht Polizeibeamten - Widerstand

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - In der Freitagnacht (07.08., 02.00 Uhr) wurde die Polizei über eine verletzte und aufgebrachte männliche Person an der Sundernstraße in Borgholzhausen informiert.

Ersten Erkenntnissen nach sollte der bis dahin unbekannte Mann ein Messer bei sich führen, so dass die Beamten mit mehreren Kräften vor Ort eingetroffen waren.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 38-Jährigen aus Herford. Nachdem die Polizisten den 38-Jährigen ansprachen, kam der Mann den Beamten mit drohender Haltung und einem im ersten Moment in der Dunkelheit als Messer wirkendem Gegenstand in der Hand näher. Der Mann legte den Gegenstand zur Seite, nachdem ihn die Beamten unter Vorhalt der Dienstwaffe eindringlich und mehrfach dazu aufforderten.

Bei dem Gegenstand handelte es sich bei anschließender Betrachtung um eine silberne Gürtelschnalle. Da der 38-Jährige den Polizisten gegenüber fortwährend aggressiv blieb, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Hierbei wehrte er sich massiv, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzen und dem Mann Handschellen anlegen mussten.

Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten 38-Jährigen anschließend.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann sich die Verletzungen durch einen Sturz zuvor selber zugefügt hatte. Der Rettungsdienst transportierte den 38-Jährige daher zunächst in ein Bielefelder Krankenhaus. Hinzu kam, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, so dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine Blutprobe anordnete. Da sich der 38-Jährige augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmensituation befand, wurde nach Absprache mit dem zuständigen Arzt eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft und veranlasst.

Gegen den 38-jährigen Herforder wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Bedrohung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell