Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Rollerfahrer stürzt mit knapp 2,6 Promille

EmsbürenEmsbüren (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Straße Hesselte zu einem Unfall gekommen. Ein 46-jähriger Mann ist dort in Höhe der Brücke zum Dortmund-Ems-Kanal mit seinem Motorroller gestürzt. Er setzte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei. Die aufnehmenden Beamten trafen den Rollerfahrer an und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 2,59 Promille fest. Eine Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell