Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Wenige Verstöße gegen die Ausgangssperre

NordhornNordhorn (ots)

Aus Sicht der Polizei verlief der erste Tag unter der nächtlichen Ausgangssperre in der Grafschaft Bentheim erfreulich ruhig. Im gesamten Landkreis wurden lediglich sechs Einzelverstöße aktenkundig. Alle Betroffenen zeigten sich einsichtig. Insgesamt genießen die Maßnahmen augenscheinlich eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. An Heilighabend ist die Ausgangssperre um eine Stunde verkürzt worden. Sie gilt von 22 bis 5 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell