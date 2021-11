Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer mit Konstanzer (KN-) Kennzeichen verursacht Unfall

Polizei sucht Zeugen (29.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Schwenninger Straße. Ein Autofahrer fuhr, von Villingen kommend, auf der Schwenninger Straße in Richtung Kreisverkehr "Wilhelm-Schickard-Straße". Dabei überholte er auf einer Fahrspur des Gegenverkehrs mehrere Autos, die langsam im morgendlichen Berufsverkehr unterwegs waren und beide Fahrstreifen der zweispurigen Steigungsstrecke benutzten. Dadurch gefährdete er einen BMW-Fahrer, der ihm auf dem einzelnen Fahrsteifen im Gegenverkehr in Richtung Villingen entgegenkam. Der BMW-Fahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein ihm nachfolgender 19-jähriger Fiat-Fahrer fuhr dadurch auf den BMW auf. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die das verbotene Überholmanöver des KN-Autos beobachtet haben und Angaben dazu machen können, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

