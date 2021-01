Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen - Aach - Eigeltingen, L 194, Lkr. Konstanz) BMW-Fahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor Kontrolle - Zoll bittet um sachdienliche Hinweise (22.01.2021)

Engen - Aach - Eigeltingen, L 194, Landkreis Konstanz (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag hat sich ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines BMWs mit Hamburger Kennzeichen (HH-) zwischen Engen und Eigeltingen mit hoher Geschwindigkeit und teils gefährlichen Überholmanövern einer Zoll- und Polizeikontrolle entzogen.

Der Unbekannte war gegen 15.40 Uhr auf der Bundesautobahn A81 unterwegs und sollte im Bereich der Autobahnanschlussstelle Engen einer Kontrolle unterzogen werden. Unter Missachtung der gegebenen Anhaltezeichen der Beamten verließ der Unbekannte mit dem benutzten 1er oder auch 2er BMW der Farbe braun-metallic mit HH-Kennzeichen die Autobahn an der Anschlussstelle Engen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit - teils mit bis zu 200 km/h - über die Landesstraße 194 zunächst in Richtung Aach und weiter in Richtung Eigeltingen, wo die folgenden Beamten den "Raser" aus den Augen verlor. Während der Flucht überholte der unbekannte BMW-Fahrer mehrfach andere Fahrzeuge, auch an unübersichtlichen und somit gefährlichen Stellen.

Nun bittet Zoll und Polizei dringend um Hinweise zu dem geflüchteten BMW-Fahrer und dessen Fahrzeug. Personen und Verkehrsteilnehmer, die am Freitagnachmittag zwischen Engen, Aach und Eigeltingen entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder auch nähere Hinweise zu dem vollständigen Autokennzeichen des BMWs geben können, werden gebeten, sich mit dem Hauptzollamt Singen, Tel. 07734 89-220, in Verbindung zu setzen.

