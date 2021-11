Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Villingen-Schwenningen) Einige Lastwagen am Feiertag unterwegs

Zimmern oRottweil/Villingen-Schwenningen (ots)

Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat an Allerheiligen zahlreiche Lastwagenfahrer beanstandet, die auf der A81 unterwegs waren. Offenbar war den Fahrern der Lastwagen nicht bekannt, dass in Baden-Württemberg am Montag gesetzlicher Feiertag war und somit bis spätabends um 22 Uhr für diejenigen, die keine Sondergenehmigung hatten, ein Fahrverbot galt. Insgesamt wurden von den Beamten zwölf Brummi-Fahrer auf den Abschnitten der Autobahn im Kreis Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis beanstandet. Die ausländischen Fahrer mussten eine Sicherheitsleistung wegen des ordnungswidrigen Verstoßes bezahlen. Die anderen Lastwagen, die aus Bundesländern kamen, in denen Allerheiligen kein gesetzlicher Feiertag ist, erwartet nun eine gebührenpflichtige Verwarnung. Die Polizei hatte in vergangener Zeit immer wieder Verstöße gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lastwagen festgestellt und deswegen am Montag eine gezielte Kontrolle vorgenommen.

