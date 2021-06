Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, in dem Zeitraum von 9:40 bis 20:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Löschteich in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Daimler beschädigt.

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte den Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der verursachende Pkw hatte vermutlich eine grüne Lackierung.

An dem weißen Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Mögliche Unfallzeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

