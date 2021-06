Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall in dem Kreuzungsbereich der Straßen "Kleine Reihe"/ "Lüningsweg" in Hatten.

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hatten befuhr mit seinem Opel die Straße "Kleine Reihe" und übersah an der Kreuzung zum "Lüningsweg" einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw Renault, der von einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden die 40-jährige und eine 12-jährige Mitfahrerin in dem Renault leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Renault war im Anschluss nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den Fahrzeugen wurden auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Gegen den 82-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund fahrlässiger Körperverletzungen, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell