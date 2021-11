Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Toyota Rav4 entwendet

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.11.2021) ist es in der Straße Damm in Pinneberg zum Diebstahl eines Toyota Rav4 gekommen.

Unbekannte entwendeten den auf einem Parkplatz in Höhe der Bahnhofstraße geparten Pkw zwischen 22:00 und 07:00 Uhr.

Der Pkw hat die Farbe weiß und ist mit Pinneberger Kennzeichenschildern versehen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell