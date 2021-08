Polizei Düren

POL-DN: Vom Unfallort weggefahren

Düren (ots)

Bei einem Unfall in der Straße Auweg in Düren-Gürzenich entfernte sich am Freitagabend gegen 22.05 Uhr der Unfallverursacher. Dieser streifte zuvor zwei in Höhe der Hausnummer 29 geparkte PKW. Anschließend stieg er aus und begutachtete die Schäden, während ihn eine Zeugin ansprach. Dieser entgegnete der Fahrer, dass er keine Schäden erkennen könne und fuhr auf platten Reifen davon. Die Zeugin beschrieb den flüchtigen Unfallverursacher als männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur und mit Glatze. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes gehandelt haben. An den beschädigten Fahrzeugen entstanden sichtbar Kratzer und Dellen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher, der laut Zeugenaussagen einen schwankenden Gang gehabt haben soll, oder Hinweise zu dessen Fahrzeug nimmt die Polizei jederzeit unter 02421-949-6425 entgegen.

