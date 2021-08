Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad

Langerwehe (ots)

An der Kreuzung Weierstraße/ B264 in Schlich kam es gestern zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde, weil der Autofahrer die Vorfahrt missachtete.

Um 06:39 Uhr war ein Pkw-Fahrer auf der Weierstraße in Richtung B264 unterwegs. Der 56-Jährige aus Langerwehe wollte an der Kreuzung links in Richtung Langerwehe abbiegen. Als er anfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommendem Radfahrer, einem 32-Jährigen aus Langerwehe. Er fuhr am rechten Fahrbahnrad der B264 in Richtung Düren und war somit vorfahrtberechtigt. Er fiel zunächst auf die Motorhaube des Unfallverursachers und stürzte dann zu Boden.

Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden am Auto liegt bei etwa 2000 Euro.

