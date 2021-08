Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Stromverteilerkasten samt Zähler

Inden (ots)

Am Donnerstag, 26.08.2021 wurden in Inden zwischen 13.00 und 20.00 Uhr ein Stromkasten und ein Stromzähler hinter einem Imbiss auf der Goltsteinstraße entwendet. Die 59-jährige Betreiberin des Imbiss bemerkte das Fehlen der Geräte am Donnerstagabend. Obwohl der Stromkasten mit einem Bügelschloss gesichert war, gelang es dem oder den bislang unbekannten Täter diesen zu entwenden. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder sonstige verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei jederzeit unter 02421-949-6425 entgegen.

