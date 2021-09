Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Stauendunfall auf der A 3 bei Hünxe - Zwei Lkw-Fahrer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. September 2021, 11:54 Uhr

Bei einem Auffahrunfall am Stauende verletzten sich gestern Mittag zwei Lkw-Fahrer auf der A 3 bei Hünxe zum Teil schwer.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen staute sich zur Unfallzeit der Verkehr auf der A 3 aufgrund von Böschungsarbeiten in Fahrtrichtung Arnheim. Aus bislang ungeklärter Ursache erkannte ein 72-jähriger Lkw-Fahrer die Situation wohl zu spät und fuhr ungebremst gegen das Heck eines Sattelzuges eines 39-Jährigen. Der 72 Jahre alte Mann aus Remscheid wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, konnte sich jedoch selbstständig befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der 39-jährige Mann aus Weißrussland wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

