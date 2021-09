Polizei Düsseldorf

POL-D: Remscheid - A1 Richtung Dortmund - Motorradfahrer prallt auf Transporter - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Dienstag, 28. September, 15:00 Uhr

Ein schwer verletzter Motorradfahrer, ein zerstörtes Motorrad und ein beschädigter Transporter sind die Bilanz eines Unfalls von gestern Nachmittag bei Remscheid auf der A1 in Richtung Dortmund. Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 42-Jähriger aus Velbert mit seinem Transporter Citroen auf dem mittleren Fahrstreifen. Hier wollte er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Als er bereits auf dem linken Fahrstreifen war, bemerkte er im Rückspiegel ein mit hoher Geschwindigkeit herannahendes Motorrad. Um einen Zusammenprall zu verhindern, wechselte er sofort zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Genau in diesem Moment wechselte der Fahrer des Motorrades Kawasaki jedoch ebenfalls auf den mittleren Fahrstreifen. Hierdurch prallte das Motorrad auf das Heck des Transporters. Der Kradfahrer, ein 31-Jähriger aus Wuppertal, stürzte auf die Fahrbahn. Er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste für ungefähr eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr staute sich dabei bis auf 5 Kilometer zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

