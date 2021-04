Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl und Sachbeschädigung an Pkw.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 23.04.2021 um 22:45 Uhr, versuchten vermutlich zwei bisher unbekannte männliche Täter durch Manipulationen an der Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus in Krankenhagen an der Silixer Straße einzudringen. Dieses gelang nicht. Vor der gleichen Adresse wurde dann in der weiteren Folge der Nacht gegen ca. 00:05 Uhr bis 00:15 Uhr ein Reifen eines dort geparkten Pkw Audi A 4 durch unbekannte Personen beschädigt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rjinteln unter Tel.: 05751/95450.

