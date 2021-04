Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hoya (ots)

Am 24.04.2021, zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldi in Hoya zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein rückwärts abgeparkter Mercedes wurde mutmaßlich bei einem Parkmanöver an der Front beschädigt. Der Unfallverursacher verließ jedoch die Unfallstelle ohne die Angabe seiner Daten. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen blauen PKW handelt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Hoya unter 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell