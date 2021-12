Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum

Schhwelm (ots)

Ein 21.jähriger Schwelmer war am Sonntagmorgen mit seinem VW Golf auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße unterwegs. Gegen 04 Uhr kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über dem Gehweg, kollidierte mit einem Baum und wurde dann wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo der Pkw zu Stehen kam. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Fahrers festgestellt. Einen Atemalkoholvortest lehnte er ab, ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. .

