POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Ein- und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Essener Straße, der Prosperstraße und der Horster Straße wurden am Mittwoch Autos aufgebrochen. In allen Fällen haben unbekannte Täter Scheiben eingeschlagen und dann unter anderem ein Laptop, ein Mobiltelefon und eine Handtasche gestohlen. Auf der Horster Straße konnte gegen 18.45 Uhr ein Tatververdächtiger gesehen werden - er trug eine gelbe Jacke und lief davon. An dieser Stelle der Hinweis: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen, schon gar nicht offen sichtbar. Auch wenn sie das Fahrzeug nur kurz verlassen, nehmen sie beispielsweise Handy, Navigationsgerät und Taschen immer mit.

Haltern am See:

Auf dem Hellweg ist offensichtlich ein mutmaßlicher Einbrecher ertappt worden. Ein Zeuge hatte am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, eine verdächtige Person beobachtet. Zuerst klingelte der Unbekannte an einer Haustür, dann keletterte er über eine Mauer in den Garten. Als sich der Unbekannte an einem Fenster zu schaffen machen wollte, bemerkte dieser den Zeugen und rannte über eine angrenzende Wiese weg. Der Tatverdächtige wird als junger Erwachsener mit schlanker, sportlicher Figur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Kurz vorher hatte der Zeuge einen silbernen Renault Twingo in der Hofeinfahrt gesehen, der dann in Richtung Sythen weggefahren ist. Ob das Auto etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun hat, ist unklar. Wer Hinweise zu dem Auto oder dem tatverdächtigen Mann hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Marl:

Auf der Hebbelstraße wurde zwischen Montag und Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die oberflächlich die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Auf der Kleine Geldstraße sind unbekannte Täter in den Lagerraum eines Cafés eingebrochen und haben Spirituosen gestohlen. Die Tat wurde am Mittwoch bemerkt - der Einbruch selbst kann aber schon mehrere Tage her sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

