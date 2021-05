Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall zwischen zwei Rollern ++ Geburtstagsfeier aufgelöst ++

Landkreis Verden (ots)

Unfall zwischen zwei Rollern

Thedinghausen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Mofa fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Syker Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte und überholte eine 17-Jährige, die in gleicher Richtung ebenfalls auf einem Mofa unterwegs war. Als der 54-Jährige wieder einscherte, bog er sogleich nach rechts in den Beppener Bruchweg ein und schnitt dabei den Fahrtweg der 17-Jährigen. Bei dem folgenden Aufprall stürzte die 17-Jährige und verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Geburtstagsfeier aufgelöst

Thedinghausen. Die Polizei Achim löste am Donnerstagabend eine Feier eines 30. Geburtstages auf, bei der 15 Personen auf einem Grundstück in Thedinghausen mit Alkohol feierten. Eine Verkehrsteilnehmerin war auf die Feiernden aufmerksam geworden. Außer dem Ende der Veranstaltung kommen auf die Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen im Zusammenhang mit der Pandemielage zu.

