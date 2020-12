Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Lagerhallenbrand in Polch - Nachtragsmeldung

PolchPolch (ots)

Am 17.12.2020 kam es in Polch zu einem Brand bei einem Autoverwerter. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Mayen ergaben, dass an einer Maschine ein technischer Defekt aufgetreten sein dürfte. Dieser führte zu einer Verpuffung und in der Folge zu einem Brand, welcher auf das Hallendach übergriff. Durch Angestellte konnte der Brand am Boden gelöscht werden. Die Brandbekämpfung am Hallendach erfolgte durch die Feuerwehr. Ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation und Verbrennungen im Gesicht in eine Spezialklinik für Verbrennungen eingeliefert. An der Maschine und am Gebäude entstand ein hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell