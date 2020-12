Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Bad Neuenahr-AhrweilerBad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 15.12.2020 kam es gegen 07:25 Uhr im Bereich der St.-Pius-Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall, wobei eine 55-Jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Ein weißer Linienbus überholte demnach die Fahrradfahrerin vor einer Verkehrsinsel beim Peter-Joerres-Gymnasium. Beim Wiedereinscheren war der Abstand zwischen dem Bus und der Radfahrerin so gering, dass die Radfahrerin auf den Fußgängerweg ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte sie und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des weißen Linienbusses setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Hochstraße fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der 02641-9740 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-974-0

pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell