Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kurioser Reifendiebstahl

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zu Montag (12./13.12) entwendeten Unbekannte zwei Winterreifen an zwei an der Bochumer Straße geparkten Fahrzeugen. Die beiden betroffenen VW UP waren nebeneinander geparkt. Die Täter demontierten an dem einen Pkw das rechte Vorderrad, an dem anderen wurde das linke Vorderrad demontiert und entwendet. Beide Fahrzeuge wurden auf stark verschlissenen, nicht zum Fahrzeug gehörenden Rädern abgestellt. Hinweise auf die Räderdiebe gibt es bislang nicht.

