Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Farbschmierereien an Kindertagesstätte

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden im Bereich einer Kindertagesstätte die Hauswand, die Eingangstür, der Boden und der Briefkasten mit einem Filzstift beschmiert. Darunter befanden sich auch ein Hakenkreuz und eine antisemitische Parole, so dass auch der Staatsschutz in Kenntnis gesetzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell