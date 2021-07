Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Autofahrer

Limburgerhof (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Speyerer Straße / Wiesenstraße ein Unfall, bei dem ein 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer bog von der Wiesenstraße nach rechts in die Speyerer Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 26-jährigen Fahrzeugführers und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige leicht. Dessen Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

