Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Ladendieb schlägt zu

Polizei kennt den Täter

Schöppingen (ots)

Als die Polizisten die detaillierte Beschreibung des Ladendiebs hörten, wussten sie, wer den räuberischen Diebstahl mutmaßlich begangen hatte. Die Beamten waren am Donnerstagabend alarmiert worden, nachdem ein zunächst Unbekannter eine Flasche Wodka eingesteckt hatte und ohne zu bezahlen aus dem Verbrauchermarkt an der Amtsstraße gehen wollte. Eine Verkäuferin hatte den Mann festhalten wollen. Dieser schlug ihr auf den Oberarm und flüchtete. Der in gleichgelagerten Fällen polizeiliche bekannte Täter wurde in seiner Unterkunft angetroffen. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell