Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Drogen unterwegs

Gronau (ots)

Unfreiwillig mussten zwei Enscheder ihre Autofahrt in Gronau beenden. Auf der Enscheder Straße hielten Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einen 35-Jährigen und am Donnerstagabend einen 33-Jährigen an. In einem Fall hatte der Drogentest den Cannabiswirkstoff THC angezeigt, im zweiten schlug er auf Kokain und Amphetamine an. In beiden Fällen entnahm ein Arzt den Autofahrern eine Blutprobe, um den Missbrauch der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell