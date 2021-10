Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer im Kreisverkehr angefahren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Pedelecfahrer am Donnerstagmorgen in Stadtlohn. Der Stadtlohner war im Kreisverkehr Boschstraße / Südlohner Weg / Weerseloer Straße unterwegs, als eine Autofahrerin in die Kreisbahn einfahren wollte. Die 58 Jahre alte Vredenerin hatte die Weerseloer Straße aus Richtung Von-Ardenne-Straße kommend befahren. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Stadtlohner stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 3.000 Euro beziffert.

