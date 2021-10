Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Rollerfahrerin stürzt auf verschmutztem Wirtschaftsweg

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Motorrollerfahrerin am Donnerstag in Ahaus. Die 16 Jahre alte Schöppingerin war gegen sieben Uhr mit ihrem Mofa auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Ammeln unterwegs. Schmutz von Erntearbeiten aus der vorangegangenen Nacht zusammen mit einsetzendem Nieselregen hatte die Straße in eine gefährliche Rutschbahn verwandelt. Die 16-Jährige stürzte. Einen Arzt wollte die Gestürzte selbständig aufsuchen. Der Verursacher der Verschmutzung ist bekannt.

