Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Frank Pfitzke neuer Leiter des Polizeipostens Möckmühl

Beim Polizeiposten Möckmühl gab es einen Führungswechsel: Polizeihauptkommissar Frank Pfitzke hat bereits am 1. Juni 2021 die Leitung der Dienststelle übernommen. Sein Vorgänger Polizeihauptkommissar Armin Dikel trat bereits Anfang des Jahres nach 43 Dienstjahren seinen Ruhestand an. Der neue Polizeipostenleiter Frank Pfitzke ist seit 28 Jahren bei der Polizei und hat bereits umfangreiche Erfahrungen in Führungsfunktionen, unter anderem als Dienstgruppenleiter bei den Polizeirevieren Lauffen und Neckarsulm. Zuletzt war er stellvertretender Leiter im Haus des Jugendrechst in Heilbronn. Aufgrund der derzeitigen Corona-Lage wurde eine Präsenzveranstaltung für die offizielle Amtseinsetzung in der Stadthalle Möckmühl möglich. So konnte der Neckarsulmer Polizeirevierleiter, Polizeidirektor Bernhard Mai, mehrere anwesende Polizeivertreter und die anwesenden Bürgermeister Ulrich Stammer (Möckmühl), Manfred Hebeiß, (Neudenau) und die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Widdern, Andrea Steiger, persönlich zu der Feierstunde begrüßen. Ein besonderer Gruß galt den beiden Hauptpersonen, dem neuen Leiter Frank Pfitzke mit Ehefrau und dem Jungpensionär Armin Dikel, der mit einer Verzögerung von knapp sechs Monaten den "Staffelstab" des Postenleiters an Frank Pfitzke übergeben konnte. Sowohl der Leiter der Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Thomas Lüdecke, als auch der Revierleiter dankten Polizeihauptkommissar a.D. Armin Dikel für seine geleistete Arbeit und das hinterlassene "gemähte Wiesle". Gleichzeitig gratulierten sie dem neuen Postenleiter Frank Pfitzke zur neuen Funktion und wünschten ihm alles Gute sowie ein glückliches Händchen für zukünftige Entscheidungen. "Polizeihauptkommissar Frank Pfitzke bringt die besten Voraussetzungen für diese Führungsfunktion als Postenleiter in Möckmühl mit. Sein breites Erfahrungswissen sowie seine führungsstarke Persönlichkeit sind Garant für die nahtlose Weiterführung der guten und erfolgreichen Vorarbeit seines Vorgängers Polizeihauptkommissar Armin Dikel", so der Leitende Polizeidirektor Thomas Lüdecke bei seiner Laudatio. Bürgermeister Ulrich Stammer unterstrich in seinem Grußwort die bisherige ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizei und wünschte dem neuen Leiter ebenfalls viel Erfolg bei seiner künftigen Arbeit. Frank Pfitzke bedankte sich bei den Gästen und freut sich auf seine neuen Aufgaben. Mit Motivation und Elan hat er sich vorgenommen ein weiteres Kapitel im "Buch der seitherigen Leiter des Polizeipostens Möckmühl" zu schreiben, wie er vor dem Vertreter des örtlichen Personalrats, Polizeihauptkommissar Jürgen Heinrich, sowie Kolleginnen und Kollegen des Polizeipostens Möckmühl und der Leitungsrunde des Polizeirevieres Neckarsulm bekannt gab. Der Polizeiposten Möckmühl ist mit fünf Polizeibeamtinnen und -beamten besetzt und organisatorisch an das Polizeirevier Neckarsulm angegliedert. Zu dem zu bearbeitenden Gebiet gehören fünf Städte und Gemeinden mit über 18.000 Einwohnern. Bearbeitet werden alle Straftaten, die nicht in den Bearbeitungsbereich der Kriminalpolizei fallen und alle örtlich anfallenden Ersuchen anderer Dienststellen oder Institutionen. Abgesehen von Einsätzen ist der Polizeiposten Möckmühl in der Regel werktäglich von 7 bis 16 Uhr besetzt.

