Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2021

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Fund einer Leiche in Wohnhaus

Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt waren ab Dienstagvormittag auf einem Anwesen in Adelsheim im Einsatz. Hintergrund war, dass eine 84-jährige Frau bereits seit längerem nicht mehr gesehen wurde und nun als vermisst galt. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass die Seniorin bereits vor längerer Zeit verstorben ist und sich noch immer in dem Haus befindet. Bei der Durchsuchung am Dienstagmorgen konnte ein Leichnam aufgefunden werden. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun, ob es sich dabei um die 84-jährige Frau handelt, wie diese zu Tode kam und wann sie verstorben ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell