POL-MG: Baucontainer aufgebrochen

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17. Mai, 14.30 Uhr und Dienstag, 18. Mai, 6.05 Uhr, waren Baucontainer an der Niersdonker Straße das Ziel von Einbrechern: Sie verschafften sich bei vier Containern gewaltsam Zutritt und stahlen vor allem Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (cw)

