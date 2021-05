Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots)

Um in die Räumlichkeiten eines Geschäftes an der Lüpertzender Straße zu gelangen, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 15. Mai, 15 Uhr und Montag, 17. Mai, 8 Uhr die Scheibe einer rückwärtig gelegenen Tür eingeschlagen. In den Räumen fanden sie Bargeld in eher geringer Höhe und konnten mitsamt diesem vom Tatort flüchten.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, bitte an die Polizei unter 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell