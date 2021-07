Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Rollerdieb festgenommen

Zwei junge Leute stahlen in der Nacht auf Dienstag in Öhringen ein Mofa und flüchteten damit vor der Polizei. Eine Zeugin hatte die beiden gegen 1.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Mofa in der Panorama Straße an sich nahmen und damit davonfuhren. Eine Streife entdeckte den Roller kurz darauf auf einem Fuß- und Radweg in der Verlängerung der Straße "Am Cappelrain". Anstatt anzuhalten, versuchten die beiden vor den Beamten zu flüchten. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Krad, wodurch dieses umstürzte. Beide Täter flüchteten zu Fuß, jedoch konnte die Streife einen der beiden einholen, es handelte sich dabei um einen 13-jährigen Jungen, und vorläufig festnehmen. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sein Begleiter bei seiner Flucht in die nahegelegene Ohrn gestürzt war und sich nun in einer hilflosen Lage befand, wurde mit einem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten gesucht. Es konnte jedoch keine weitere Person aufgefunden werden.

Bretzfeld-Schwabbach: Baumaschine gestohlen

Eine Baumaschine im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Bretzfeld-Schwabbach. Die Täter waren im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, zu den abgestellten Baumaschinen in der Moosbachstraße gegangen und hatten die Sicherung eines Vibrationsstampers wohl mit einem Winkelschleifer durchtrennt. Die Unbekannten luden die Maschine dann vermutlich in ein bereitstehendes Fahrzeug und transportierten diese ab. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum rund um die Moosbachstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940 010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

