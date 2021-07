Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: 42 Cannabispflanzen bei Einsatz entdeckt

Ganz schön eng wurde es am Samstagabend in einem Fahrzeug des Polizeireviers Tauberbischofsheim. Eine Streife war wegen einer Person im psychischen Ausnahmezustand nach Boxberg gerufen worden. Die Beamten entdeckten die Frau sowie 42 Cannabispflanzen in ihrem Garten. Die Pflanzen wurden sichergestellt und die Frau von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell