Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferrohrdiebstahl vereitelt

Halver (ots)

Unbekannte Täter entnahmen mehrere Kupferrohre aus einem frei zugänglichen Container am Bächterhof, welche zur Zeit saniert werden. Bei Erkennen der Polizei (07.06., 23 Uhr) flüchten die Täter ohne Beute vor der Polizei in die Dunkelheit. Ein Zeuge kann die beiden Täter wie folgt beschreiben: - männlich - beide Personen 1,85-1,90 Meter groß, circa 80 Kilogramm - circa 26-30 Jahre alt - eine Person habe eine beige/braune Kappe getragen. - die andere habe eine schwarze Strickjacke getragen. Diese habe sich die Person über den Kopf gezogen.

In der Zeit vom 03.06. - 07.06. machen sich unbekannte Täter an einer Waldhütte in Oeckinghausen, Nieder Langenscheid, zu schaffen. Die Unbekannten beschädigen die Eingangstür und flexten das Vorhängeschloss der Tür auf. In der Waldhütte durchsuchten die Einbrecher die Behältnisse und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Halver entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell