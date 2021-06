Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: Fußgänger wird beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr ist es an der Breitenbachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen.

Ein 41-jähriger Fußgänger überquerte die Breitenbachstraße mit aufgezogener Kapuze und einer Lebensmitteltüte in der Hand auf der Seite und in Höhe der Güterstraße. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das aus Fahrtrichtung Steinmetzstraße kommend in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs war. Der Fahrer bremste zwar noch ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 41-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell