POL-CUX: Einbruch in Baufirma ++ Einbruch in Kita ++ Tageswohnungseinbrüche ++ Bürger besorgt wegen Drohnenflug

Einbruch in Baufirma

Cadenberge. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter auf das Gelände einer Baufirma eingebrochen. Die Täter haben das verschlossene Zugangstor aufgebrochen und von dem Firmengelände Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

++++++

Einbruch in Kita

Cuxhaven. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 16.07.2021, bis Sonntag, 18.07.2021, in eine Kita an der Grodener Chaussee eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten und verwüsteten einige Räume. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

++++++

Tageswohnungseinbrüche

Wurster Nordseeküste. Am Montagvormittag kam es in Nordholz und Dorum-Neufeld zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In Nordholz haben unbekannte Täter die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Scharnstedter Weg zerstört und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Im Haus wurden die Räume durchsucht und Bargeld entwendet. In Dorum-Neufeld drangen die Täter über ein gekipptes Fenster in das Haus ein. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter verließen das Haus über die Terrassentür.

++++++

Bürger besorgt wegen Drohnenflug

Geestland / Langen. Am 19.07.2021, zwischen 20.00 und 21.00 Uhr, riefen viele besorgte Anwohner des Bereiches Möwenweg in Langen beim Polizeikommissariat Geestland an und äußerten die Befürchtung, dass sie mit einer Drohne ausgespäht worden seien. Die Anrufer konnten beruhigt werden: es handelte sich um einen genehmigten Übungsflug mit der Drohne der Freiwilligen Feuerwehr in Langen.

++++++