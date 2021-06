Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Unter Alkoholeinfluss

Friesenheim (ots)

Ein 23-jähriger Audi-Lenker war in der Nacht auf Sonntag auf der Oberschopfheimer Hauptstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Gegen 2 Uhr soll der junge Autofahrer nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausgewichen und hierbei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert sein. Er sorgte so für einen Schaden von rund 7.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr fest, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer seines Audi gesessen haben dürfte. Ein entsprechender Atemalkoholtest förderte einen Wert von rund einem Promille ans Licht.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell