Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Trier-BiewerTrier-Biewer (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom Sonntag, 29.11.2020, bis zum Montag, 30.11.2020, im Bereich der Bushaltestelle "Biewer Nord" in der Biewererstraße mehrere Fassaden, einen Blumenkübel, Gemäuer, eine Straßenlaterne und die Bushaltestelle selbst mit silberfarbenen Graffiti versehen.

Aufgesprüht wurden unter anderem an mehreren Anwesen die Zahl 93, an einer Straßenlaterne die Zahl 96, an der Bushaltestelle der Schriftzug PABLO #54294.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht? Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise nimmt das Gemeinsame Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Trier im Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0651/20157510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell