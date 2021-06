Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Auto beschädigt und geflüchtet, Hinweise erbeten

Gengenbach (ots)

Am Samstag parkte ein 73-Jähriger seinen Opel auf einem Parkplatz im Bereich des Ziegelwaldsees in Gengenbach. Gegen 18.30 Uhr konnte von seiner Frau ein lauter Knall vernommen werden. Als die Besitzer zu ihrem Auto zurückkamen, bemerkten sie einen erheblichen Schaden an der Fahrertür ihres Wagens. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge erkannte einen dunklen A-Klasse Mercedes mit Anhängerkupplung, der beschleunigt vom Ort des Geschehens davonfuhr. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 um Hinweise.

