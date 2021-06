Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Fahrkartenautomat gesprengt, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in der Nacht auf Samstag haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen aufgenommen und hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der in der Aschmattstraße am Bahnhof Haueneberstein aufgestellte Ticketautomat wurde durch die Explosion völlig zerstört, wobei Einzelteile des Automaten etliche Meter weggeschleudert wurden. Ein Zeuge hatte gegen 3 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen, sodass es sich hierbei um die Tatzeit handeln dürfte. Der Sach- und Diebstahlschaden geht nach ersten Schätzungen in die Zehntausende. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell