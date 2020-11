Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Treffelhausen - Autos demoliert

Hohen Schaden richtete am Mittwoch ein Mann in Treffelhausen an.

UlmUlm (ots)

Gegen 13.30 Uhr meldeten Zeugen eine randalierende Person im Bereich der Waldstraße. Ein 24-Jähriger befand sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation und demolierte mit einer Axt mehrere Autos und eine Hauseingangstür. Danach lief er weiter. Zeugen verfolgten den Mann und lotsten die Polizei zu seinem Standort. Durch eine wenige Minuten später eintreffende Polizeistreife konnte am Ortsrand von Treffelhausen der 24-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann in ein psychatrisches Krankenhaus. Personen wurden keine verletzt oder gefährdet. Ersten Schätzungen der Polizei dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro belaufen.

