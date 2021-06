Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln nach einer Kollision am Sonntagabend in der Fremersbergstraße wegen Unfallflucht und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen 17:55 Uhr und 19:30 Uhr einen im Bereich eines dortigen Autohauses abgestellten Skoda Octavia und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Bühl.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell