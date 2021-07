Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Unfall leicht verletzt ++ Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs ++ Alkohol am Steuer

Cuxhaven (ots)

Nach Unfall leicht verletzt

Lamstedt (Ost) Am Freitag, den 16.07.2021, gegen 22:10 Uhr, kam es in Lamstedt auf der B 495 Höhe "Zuschlag" zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der 24-jährige Fahrer eines BMW aus Alfstedt kam auf seiner Fahrt in Richtung Lamstedt in der dortigen Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kann das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn lenken kollidiert dort jedoch mit einem entgegenkommenden Daimler-Benz. Nach dem Anprall schleudert der BMW in den linken Seitenraum und überschlägt sich dort. Durch das Unfallgeschehen wird der BMW-Fahrer und seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeug entsteht Sachschaden.

++++++

Rollerfahrer ohne Führerschein unterwegs

Osten (ost) Am Samstag, gegen 07:35 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Hemmoor einen Rollerfahrer im Ziegeleiweg in Osten. Wie sich herausstellte, war die Drosselung an dem Fahrzeug defekt, so dass der Roller schneller als 25 km/h fuhr. Für das Krad hätte der 16-jährige Fahrer aus Osten einen Führerschein der Klasse M benötigt, er konnte jedoch lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen. Der Defekt an der Drosselung war dem 16-jährigen nach eigenen Angaben wohlbekannt, dennoch setzte er das Krad in Betrieb. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++

E-Scooter - ohne Versicherungsschutz

Hemmoor (ost) Am Samstag stoppten Beamte der Polizei Hemmoor gegen 17:30 Uhr zudem den Fahrer eines E-Scooters auf der Zentrumstraße. Ein Versicherungsschutz bestand für dieses Fahrzeug nicht, so dass die Beamten gegen die 17-jährige Fahrerin ein Strafverfahren einleiteten. Die Weiterfahrt wurde der jungen Dame untersagt.

++++++

Mit Alkohol am Steuer

Hemmoor / Cadenberge (ost) Am Samstag, dem 17.07.2021, gegen 13:20 Uhr, hielten Beamte der Polizei Hemmoor einen 43-jährigen Mann aus Neuhaus an, der einen Peugeot auf der Straße Dingwörden führte. Den Beamten fiel Alkoholgeruch in der Atemluft auf und so boten sie dem Fahrer einen freiwilligen Alkoholtest an. Diese ergab einen Wert von über 0,5 Promille. In der Wache der Polizei wurden dann an einem geeichten Gerät zur Alkoholmessung ein Wert von über 0,3 mg/l gemessen. Gegen den Neuhauser wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntag, gegen 23:15 Uhr, stoppte die Polizei Hemmoor den 42-jährigen Fahrer eines BMW aus Hemmoor auf der Stader Straße (B73). Die Beamten stellten auch hier Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Auch hier wurde eine Alkoholanalyse der Atemluft mit einem geeichten Gerät durchgeführt. Auch der 42-jährige muss jetzt mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

++++++

Radfahrer flüchtet

Hemmoor (ost) Am Samstag, gegen 07:55 Uhr, befuhr eine Radfahrerin die Stader Straße (B73) in Hemmoor in Richtung Hechthausen. In Höhe einer Bäckerei stieß sie mit einem 78-jährigen Fußgänger aus Hemmoor zusammen. Durch den Anprall wurde der Senior leicht verletzt, allerdings fuhr die Radlerin weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei Hemmoor ermittelt jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hemmoor unter 04771-6070 entgegen.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell