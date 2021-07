Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wartungsarbeiten an den Telefonanlagen der Polizei

Cuxhaven (ots)

An mehreren Terminen werden Wartungsarbeiten an der Netzwerkanbindung der Telefonanlagen mehrerer Dienststellen durchgeführt. Dabei kommt es zu Betriebsunterbrechungen, in denen auf der jeweiligen Dienststelle die Telefonie komplett ausfällt.

Die folgenden Dienststellen sind von den Arbeiten betroffen:

PK Schiffdorf (20.07.2021 von 13:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr) PK Hemmoor (21.07.2021 von 13:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr) PI Cuxhaven (22.07.2021 von 13:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr)

Bei der PI Cuxhaven wird es aufgrund der TK-Anlagenbauart nicht zwingend zu einem Ausfall der Telefonie kommen.

Es wird darum gebeten, sich erforderlichenfalls an die benachbarte Dienststelle zu wenden oder im Falle eines Notfalls den Polizei-Notruf 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell